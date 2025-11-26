Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області призначена лише один раз для кожного домогосподарства.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає фінансову підтримку родин, яким необхідно покривати витрати на комунальні послуги під час зимового сезону 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізують «Карітас Полтава» та CRS Catholic Relief Services.

Організатори повідомляють, що цього року програма охоплює жителів Полтавської та Зіньківської громад. Мобільна команда відвідує населені пункти за визначеним графіком, тому людям радять стежити за оновленнями, щоб не пропустити можливість подати документи.

Першочергово підтримку отримують домогосподарства, що відповідають критеріям вразливості. Серед них — громадяни з інвалідністю першої або другої групи, а також ті, хто має інвалідність із дитинства. Окрему увагу приділяють людям, яким виповнилося шістдесят років, адже саме ця категорія найчастіше потребує додаткового захисту.

Допомогу також можуть отримати самотні батьки, вагітні жінки, матері з дітьми до трирічного віку, сім’ї, де виховують прийомних дітей, а також громадяни з тяжкими хворобами, що потребують дорогого лікування. До переліку входять і багатодітні родини, які виховують трьох або більше дітей.

Щоб зареєструватися, заявник має надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, ІBAN, а також документи, що підтверджують належність до визначеної категорії. Це можуть бути довідки з податкової, Пенсійного фонду, документи ФОП із декларацією чи інші підтвердження доходів.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області призначена лише один раз для кожного домогосподарства. Умовою участі є відсутність аналогічної підтримки від інших організацій. Представники фонду наголошують, що проєкт спрямований на тих, хто справді потребує стабільного підсилення під час холодного періоду.

