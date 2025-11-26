Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предназначена только один раз каждому домохозяйству.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансовую поддержку семей, которым необходимо возмещать расходы на коммунальные услуги во время зимнего сезона 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Проект реализуют "Каритас Полтава" и CRS Catholic Relief Services.

Организаторы сообщают, что в этом году программа охватывает жителей Полтавской и Зиньковской общин. Мобильная команда посещает населенные пункты по определенному графику, поэтому людям советуют следить за обновлениями, чтобы не упустить возможность подать документы.

Первоочередно поддержку получают домохозяйства, отвечающие критериям уязвимости. Среди них граждане с инвалидностью первой или второй группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства. Отдельное внимание уделяется людям, которым исполнилось шестьдесят лет, ведь именно эта категория чаще всего требует дополнительной защиты.

Помощь могут получить одинокие родители, беременные женщины, матери с детьми до трехлетнего возраста, семьи, где воспитывают приемных детей, а также граждане с тяжелыми болезнями, требующие дорогостоящего лечения. В список входят и многодетные семьи, воспитывающие троих или более детей.

Для регистрации заявитель должен предоставить паспорт, идентификационный код, справку внутренне перемещенного лица, IBAN, а также документы, подтверждающие принадлежность к определенной категории. Это могут быть справки из налогового, Пенсионного фонда, документы ФЛП с декларацией или другие подтверждения доходов.

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предназначена только один раз каждому домохозяйству. Условием участия является отсутствие аналогичной поддержки других организаций. Представители фонда отмечают, что проект направлен на тех, кто действительно нуждается в стабильном усилении во время холодного периода.

