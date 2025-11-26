Станом на кінець 2025 року мешканці Київської області відчувають наслідки дефіциту певних продуктів, тож розповідаємо про це більше.

Дефіцит продуктів у Київській області пов’язаний зі скороченням поголів’я свиней та зростанням попиту на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують подальше підвищення цін, а місцеві покупці вже помітили різницю у вартості свинини на полицях магазинів та у точках продажу.

На початку 2025 року ціни на свинину в Україні зросли на 34%, а у річному вимірі подорожчання сягнуло 60%. Дефіцит продуктів у Київській області обумовлений низькою чисельністю свиней, яка взимку скоротилася до 4,5 мільйона голів переважно у приватних господарствах.

Цей фактор створив обмежену пропозицію на ринку та стимулював подальше зростання закупівельних цінників. Вже у вересні вартість живої ваги беконних порід коливалися від 98 до 100 грн за кілограм залежно від регіону.

Такий дефіцит продуктів у Київській області призвів до збільшення імпорту м’яса. Лише у серпні 2025 року Україна ввезла 4,6 тисяч тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні. За підсумками 8 місяців 2025 року обсяг ввезеної продукції склав 14,9 тисяч тонн.

Це у 7,8 раза більше за аналогічний період 2024 року. Одночасно, це найвищий показник із 2022 року. Експерти очікують, що до кінця року обсяги імпорту можуть перевищити 25 тисяч тонн, причому більшість постачань припаде на другу половину року.

Падіння вартості живця у країнах ЄС робить європейські ринки привабливими для закупівель українських компаній, а імпорт стає альтернативним джерелом м’ясної сировини для забезпечення ринку.

