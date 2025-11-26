По состоянию на конец 2025 года жители Киевской области испытывают последствия дефицита определенных продуктов, так что рассказываем об этом больше.

Дефицит продуктов в Киевской области связан с сокращением поголовья свиней и ростом спроса на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен, а местные покупатели уже заметили разницу в стоимости свинины на полках магазинов и в точках продаж.

В начале 2025 года цены на свинину в Украине выросли на 34%, а в годовом исчислении подорожание достигло 60%. Дефицит продуктов в Киевской области обусловлен низкой численностью свиней, которая зимой сократилась до 4,5 миллионов голов преимущественно в частных хозяйствах.

Этот фактор создал ограниченное предложение на рынке и стимулировал дальнейший рост цен. Уже в сентябре стоимость живого веса беконных пород колебалась от 98 до 100 грн за килограмм в зависимости от региона.

Такой дефицит продуктов в Киевской области привел к увеличению импорта мяса. Только в августе 2025 года Украина ввезла 4,6 тысячи тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле. По итогам 8 месяцев 2025 года объем ввозимой продукции составил 14,9 тысячи тонн.

Это в 7,8 раза больше аналогичного периода 2024 года. Одновременно это самый высокий показатель с 2022 года. Эксперты ожидают, что к концу года объемы импорта могут превысить 25 тысяч тонн, причем большинство поставок придется на вторую половину года.

Падение стоимости живца в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для закупок украинских компаний, а импорт становится альтернативным источником мясного сырья для обеспечения рынка.

