Благодійний фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН реалізує програму надання грошової допомоги у Києві та Київській області для ВПО.

Грошова допомога для ВПО у Київській області надається лише на окремий пераод часу та передбачена частині переселенців.

Розповідаємо, хто та скільки може отримати фінансової підтримки.

Благодійний фонд "Право на захист", за підтримки УВКБ ООН, реалізує програму з надання грошової допомоги в Києві та Київській області для оплати оренди житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на строк до шести місяців.

До участі в програмі допускаються наступні категорії ВПО:

Особи, які проживають у місцях компактного проживання (МТП), що входять до переліку згідно з постановою Кабінету Міністрів України №930.

які перебувають у непристосованих для довготривалого проживання МТП, таких як дитячі садки, школи, лікарні та інші подібні установи.

які проживають у модульних містечках.

які орендують житло в умовах, що не відповідають мінімальним стандартам, або ті, хто знаходяться під ризиком виселення через несприятливі умови.

Що отримає учасник програми?

Учасники програми зможуть отримати наступну підтримку:

Оплату оренди житла на період до шести місяців.

Юридичні консультації, що допоможуть з правовим оформленням та стабілізацією життєвих обставин.

Кар'єрні консультації, що допоможуть визначити подальші кроки для стабільного фінансового становища.

Важливо: участь у програмі передбачає наявність чіткої стратегії виходу: після завершення виплат учасники повинні бути здатні самостійно оплачувати оренду житла. Це означає, що після шести місяців підтримки вони повинні мати змогу забезпечити себе фінансово.

Подача анкети за посиланням не гарантує автоматичну участь у програмі, оскільки кількість місць обмежена, а вибір учасників залежить від оцінки ситуації кожного кандидата.

