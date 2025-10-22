Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можна отримати у кількох наслених пунктах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можна отримати жителям окремих населених пунктів та районів, повідомлє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Телеграм-каналу СЕЛИДОВЕ.UA.

Внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки через воєнні дії та евакуювалися до Києва та Київської області, мають можливість отримати гуманітарну допомогу у вигляді продовольчих наборів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можуть отримати мешканці Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, які через повномасштабну агресію російської федерації втратили доступ до базових ресурсів і потребують додаткової соціальної підтримки.

Де відбуватиметься видача допомоги

Роздача продуктових наборів проходитиме у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області.

Організатори зазначають, що кожен учасник отримає набір із найнеобхідніших продуктів тривалого зберігання, які допоможуть забезпечити родину харчами на певний період.

Як подати заявку

Для того щоб стати учасником програми, необхідно заповнити онлайн-анкету за посиланням.

Реєстрація є обов’язковою умовою для отримання допомоги, адже вона дозволяє волонтерам і гуманітарним організаціям ефективно планувати кількість наборів та уникати черг під час видачі.

Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області

Отримати гуманітарні набори можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які евакуювалися у період з 2022 по 2025 роки. Зокрема, це стосується людей, які тимчасово проживають у Києві або населених пунктах після вимушеного виїзду зі своїх громад.

До якої категорії потрібно відноситись, щоб отримати підтримку:

людина з інвалідністю І або ІІ групи

людина з інвалідністю ІІІ групи

багатодітна родина

родина опікунів над дітьми

людина похилого віку 80+

людина похилого віку 70+

людина похилого віку 60+

родина загиблого військовослужбовця.

