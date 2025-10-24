Робота для пенсіонерів у Київській області передбачає пропозиції, які не потребують надзусиль, але гарантують стабільність, повагу й соціальні гарантії, повідомляє Politeka.
На платформі work.ua пенсіонери у Київській області можуть обрати зручний графік роботи, гідну оплату та доброзичливий колектив.
Першою у переліку є вакансія старшого касира у мережі NOVUS. Зарплата становить від 30 000 до 34 400. На цій посаді потрібно забезпечувати якісне обслуговування клієнтів, слідкувати за роботою кас, контролювати касові процеси, допомагати в оформленні повернень і проводити навчання нових касирів.
Також старший касир складає графіки змін, бере участь у перевірках і підтримує колег у вирішенні щоденних питань. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, безкоштовне харчування та навіть допомогу з житлом для тих, хто приїжджає з інших міст. Графік: 4/4 з 8:00 до 23:00.
Ще одна робота для пенсіонерів у Київській області - посада двірника в бізнес-центрі поблизу метро Кловська. Зарплата становить 19 000, виплачується двічі на місяць. Графік вахтовий: тиждень через тиждень, із безкоштовним проживанням.
Основне завдання: підтримувати чистоту на території та користуватися підлогомийною машиною. Оплата за зміну - 1100 грн.
Також доступна вакансія працівника з догляду за собаками (Kennel Assistant) у селі Красилівка, Броварського району. Компанія Apopo пропонує 27 000 офіційної зарплати.
Завдання полягають у годуванні, прогулянках, гігієнічному догляді, спостереженні за здоров’ям тварин і допомозі кінологам. Кандидат повинен мати досвід взаємодії з тваринами, уважність, фізичну витривалість і любов до собак.
Останні новини України:
