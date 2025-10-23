Грошова допомога для ВПО у Київській області покриває виключно оренду, комунальні та додаткові витрати не включаються.

Грошова допомога для ВПО у Київській області надається для покриття витрат на оренду житла строком до шести місяців, однак отримати її можуть не всі, повідомляє Politeka.

Реєстрація учасників триває в межах проєкту «Грошова підтримка», що реалізується Благодійним фондом «СОС Дитячі Містечка» Україна. Програма спрямована на надання фінансової підтримки сім’ям, які потребують коштів для оплати орендованого помешкання.

Участь у проєкті доступна родинам, які належать до таких категорій: дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та прийомні сім’ї (ПС), де вихователі або прийомні батьки мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО); багатодітні сім’ї з трьома та більше дітьми, офіційно зареєстровані як ВПО; опікуни та піклувальники, що є переселенцями та доглядають дітей до 18 років. Пріоритет отримують родини, які здобули статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

Програма діє на території Києва та Київської області через Центри «Укріплення сім’ї» та регіональні ініціативи фонду. Сума допомоги залежить від середньої вартості оренди житла у відповідному населеному пункті. Грошова допомога для ВПО у Київській області покриває виключно оренду, комунальні та додаткові витрати не включаються.

Для участі у проєкті потрібно підготувати пакет документів: згоду на обробку персональних даних дитини та заявника, заяву законного представника дитини, копії паспорта, довідки про місце проживання, РНОКПП. Також подають документи, що підтверджують статус сім’ї (рішення про створення ДБСТ або ПС, посвідчення багатодітної родини, документи про опіку чи піклування), реквізити банківського рахунку, довідку ВПО, копії правовстановлюючих документів на орендоване житло та договір оренди.

Заявку можна подати після ознайомлення з умовами проєкту, перевірки відповідності одній із категорій та підготовки копій документів. Анкета заповнюється онлайн через посилання, вказане організаторами.

