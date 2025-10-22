Безкоштовне житло для ВПО в Харкові дозволяє переселенцям знайти тимчасовий дах над головою через державні, волонтерські та приватні ініціативи.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне на кількох перевірених ресурсах, повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби Міністерства розвитку громад та територій, пошук житла для переселенців у місті значно спростився у порівнянні з початком повномасштабної війни.

Зараз держава, органи місцевого самоврядування, приватні організації та небайдужі громадяни об’єднали зусилля, щоб надати тимчасовий прихисток всім, хто цього потребує. У Харкові, як і в інших українських містах, знайти безкоштовне житло для ВПО можна через кілька спеціалізованих платформ.

Одним із головних ресурсів є онлайн-сервіс «Там, де вас чекають». Тут можна переглянути наявні варіанти поселення, дізнатися про кількість вільних місць у різних регіонах і отримати контакти для зв’язку з власниками помешкань.

Ще один популярний ресурс — державна платформа «Прихисток», створена спеціально для пошуку тимчасового житла. Щоб скористатися сервісом, потрібно відкрити сайт, обрати регіон, заповнити коротку анкету, після чого користувач отримає перелік доступних пропозицій і зможе напряму зв’язатися з власником.

Також варто звернути увагу на волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за схожим принципом і регулярно оновлює базу пропозицій.

Важливу роль у забезпеченні переселенців житлом відіграє місцева влада. Обласна військова адміністрація спільно з органами самоврядування організовує поселення у місцях компактного проживання, де люди можуть отримати житло з базовими умовами для життя.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Харкові дозволяє переселенцям знайти тимчасовий дах над головою через державні, волонтерські та приватні ініціативи, забезпечуючи безпечні умови перебування.

