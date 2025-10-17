Вводиться обмеження руху транспорту в Харкові, проте діятиме воно лише на окремих ділянках місцевих доріг, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила міська влада.

Обмеження руху транспорту в Харкові вводиться на вулиці Чернишевській, на відрізку від Ярослава Мудрого до Свободи. Зміни діятимуть до 20 години 23 жовтня. Таке рішення ухвалено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на магістральних трубопроводах, які забезпечують стабільне теплопостачання та водопостачання в центральній частині міста.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, фахівці наразі виконують комплекс робіт із заміни зношених ділянок комунікацій, оновлення інженерних мереж і відновлення дорожнього покриття після ремонту. Роботи тривають у посиленому режимі, аби завершити їх у найкоротші терміни та мінімізувати незручності для водіїв і мешканців прилеглих будинків.

пробки, авто та вантажівки

Під час проведення ремонтних робіт рух транспорту на зазначеній ділянці повністю заборонено. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути та користуватися альтернативними шляхами об’їзду через обмеження руху транспорту в Харкові. Об’їхати закриту частину дороги можна прилеглими вулицями — Ярослава Мудрого, Мироносицькою, Сумською та іншими напрямками, що дозволяють уникнути заторів і безпечно дістатися пункту призначення.

Міська влада просить мешканців поставитися до тимчасових обмежень із розумінням, адже проведення цих робіт є важливою частиною підготовки міських мереж до опалювального сезону та підвищення надійності інфраструктури. Після завершення робіт рух транспорту на вулиці Чернишевській буде повністю відновлено.

