Міська влада просить мешканців поставитися до обмеження руху транспорту в Харкові із розумінням, адже проведення робіт є важливою частиною підготовки мереж до опалювального сезону.

Вводиться обмеження руху транспорту в Харкові, проте діятиме воно лише на окремих ділянках місцевих доріг, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила міська влада.

Обмеження руху транспорту в Харкові вводиться на вулиці Чернишевській, на відрізку від Ярослава Мудрого до Свободи. Зміни діятимуть до 20 години 23 жовтня. Таке рішення ухвалено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на магістральних трубопроводах, які забезпечують стабільне теплопостачання та водопостачання в центральній частині міста.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, фахівці наразі виконують комплекс робіт із заміни зношених ділянок комунікацій, оновлення інженерних мереж і відновлення дорожнього покриття після ремонту. Роботи тривають у посиленому режимі, аби завершити їх у найкоротші терміни та мінімізувати незручності для водіїв і мешканців прилеглих будинків.

Під час проведення ремонтних робіт рух транспорту на зазначеній ділянці повністю заборонено. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути та користуватися альтернативними шляхами об’їзду через обмеження руху транспорту в Харкові. Об’їхати закриту частину дороги можна прилеглими вулицями — Ярослава Мудрого, Мироносицькою, Сумською та іншими напрямками, що дозволяють уникнути заторів і безпечно дістатися пункту призначення.

Міська влада просить мешканців поставитися до тимчасових обмежень із розумінням, адже проведення цих робіт є важливою частиною підготовки міських мереж до опалювального сезону та підвищення надійності інфраструктури. Після завершення робіт рух транспорту на вулиці Чернишевській буде повністю відновлено.

