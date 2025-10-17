Городские власти просят жителей отнестись к ограничению движения транспорта в Харькове с пониманием, ведь проведение работ является важной частью подготовки сетей к отопительному сезону.

Вводится ограничение движения транспорта в Харькове, однако оно будет действовать только на отдельных участках местных дорог, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили городские власти.

Ограничение движения транспорта в Харькове вводится по улице Чернышевской, на отрезке от Ярослава Мудрого до Свободы. Изменения будут действовать до 20 часов 23 октября. Такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ на магистральных трубопроводах, обеспечивающих стабильное теплоснабжение и водоснабжение в центральной части города.

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, специалисты выполняют комплекс работ по замене изношенных участков коммуникаций, обновление инженерных сетей и восстановление дорожного покрытия после ремонта. Они продолжаются в усиленном режиме, чтобы завершить их в кратчайшие сроки и минимизировать неудобства водителям и жителям близлежащих домов.

При проведении ремонтных работ движение транспорта на указанном участке полностью запрещено. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути объезда из-за ограничения движения транспорта в Харькове. Объехать закрытую часть дороги можно по прилегающим улицам — Ярославу Мудрому, Мироносицкой, Сумской и другим направлениям, позволяющим избежать пробок и безопасно добраться до пункта назначения.

Городские власти просят жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием, ведь проведение этих ремонтов является важной частью подготовки городских сетей к отопительному сезону и повышению надежности инфраструктуры. После завершения работ движение транспорта по улице Чернышевской будет полностью восстановлено.

