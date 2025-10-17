Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области официально было определено в Новгород-Северской общине во время 24-го заседания исполкома городского совета, сообщает Politeka.

Согласно решению, отопительный период 2025-2026 годов начнется 15 октября 2025 года, если в течение трех суток подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет на уровне +8 °C или ниже. Это решение определяет начало подачи тепла для жилых домов, учебных заведений и социальных объектов общества.

Кроме того, исполком принял ряд дополнительных решений. Были установлены нормы расхода горюче-смазочных материалов для автотранспорта, что обеспечивает надлежащую логистику. Также разрешили временное нарушение благоустройства для размещения мемориальных баннеров, а адреса отдельных объектов недвижимости скорректировали согласно актуальным документам.

Среди важных вопросов утвердили проекты Программы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на 2026-2030 годы, направленные на развитие культуры, образования и национального сознания. Кроме того, одобрили новую редакцию Комплексной программы социальной защиты населения на 2026-2030 годы, которая предусматривает поддержку семей, ветеранов и льготных категорий граждан.

Итак, принятые решения обеспечивают комплексное регулирование социально-экономических процессов в обществе и гарантируют своевременное начало отопительного сезона 2025 в Черниговской области, а также подготовку инфраструктуры к зимнему периоду с учетом потребностей жителей и стабильного функционирования социальных объектов.

