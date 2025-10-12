Мешканцям усіх зазначених населених пунктів рекомендується заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Чернігівській області.

Графік відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Чернігівській області вводять через планові роботи на повітряних лініях електропередачі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Остерської громади.

Під час зазначеного періоду відбудуться тимчасові відключення електропостачання у кількох населених пунктах, що пов’язано з необхідністю проведення ремонтних робіт на лініях.

Жителі цих адрес повинні врахувати тимчасову відсутність електроенергії з 09:00 до 17:00.

13 жовтня планове відключення торкнеться вулиць Лісова, Травнева та Шевченка у Пархимові, а також великої частини села Крехаєв, включно з провулками Бригадний, Європейський, Лісовий, Пісчаний, Садовий, Солов’їний та Шкільний.

14 жовтня тимчасові перебої спостерігатимуться у Набільському на вулицях Підгорна та Центральна, включно з усіма зазначеними номерами будинків.

15 числа ремонтні роботи проводитимуться в Остері на вулицях Миру, Воскресенська та Незалежності, а також у Пархимові на вулиці Незалежності та Травнева.

16-го електропостачання буде тимчасово припинено в Остері на вулицях Вознесенська, Генерала Солонини, Незалежності та Татарівська, а також у Пархимові на вулицях М. Чайковського, Садова та Травнева.

17 жовтня планове відключення охопить Остер, зокрема вулиці Мономаха, Незалежності, Соломії Крушельницької та Татарівська. Роботи проводяться для забезпечення безпечної експлуатації мереж та стабільного енергопостачання у подальшому.

Мешканцям усіх зазначених населених пунктів рекомендується заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 13 по 19 жовтня в Чернігівській області та забезпечити альтернативні джерела живлення для критично важливих приладів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: які вакансії обіцяють від 18 тисяч зарплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: кого торкнулися зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на виплати, перелік категорій.