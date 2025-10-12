Жителям всех указанных населённых пунктов рекомендуется заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 13 по 19 октября в Черниговской области.

График отключения света на неделю с 13 по 19 октября в Черниговской области вводится через плановые работы на воздушных линиях электропередачи , сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Остерского общества.

Во время указанного периода произойдет временное отключение электроснабжения в нескольких населенных пунктах, что связано с необходимостью проведения ремонтных работ на линиях.

Жители этих адресов должны учесть временное отсутствие электроэнергии с 09:00 до 17:00.

13 октября плановое отключение коснется улиц Лесной, Майской и Шевченко в Пархимове, а также большой части села Крехаев, включая переулки Бригадный, Европейский, Лесной, Песчаный, Садовый, Соловьиный и Школьный.

14 октября временные перебои будут наблюдаться в Набельском на улицах Подгорная и Центральная, включая все указанные номера домов.

15 числа ремонтные работы будут проводиться в Остере на улицах Мира, Воскресенская и Независимости, а также в Пархимове на улице Независимости и Майская.

16 электроснабжение будет временно прекращено в Остере на улицах Вознесенска, Генерала Солонины, Независимости и Татаровская, а также в Пархимове на улицах М. Чайковского, Садова и Майская.

17 октября плановое отключение охватит Остер, в том числе улицы Мономаха, Независимости, Соломии Крушельницкой и Татаровской. Работы производятся для обеспечения безопасной эксплуатации сетей и стабильного энергоснабжения в дальнейшем.

