Грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій населення призначена для закупівлі твердого палива.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області надається громадською організацією "Лампа при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації.

Грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій населення призначена для закупівлі твердого палива, необхідного для обігріву житла в осінньо-зимовий період. Йдеться про придбання таких ресурсів, як дрова, вугілля, брикети чи пелети. Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство, тобто одну сім’ю, яка проживає в зазначеному окрузі.

Хто може зареєструватися

Подати заявку на отримання цієї допомоги можуть особи, які фактично проживають у Погорільському старостинському окрузі Семенівської громади. Участь у попередній реєстрації передбачена для тих мешканців, які дійсно мешкають за цією адресою, незалежно від місця офіційної реєстрації.

До складу домогосподарства, яке претендує на грошова допомога у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій населення, можуть входити:

голова сім'ї;

дружина або чоловік голови сім'ї;

діти віком до 23 років;

батьки;

дідусь і бабуся – лише за умови, що вони перебувають на утриманні родини.

Якщо у помешканні проживають інші особи, які не входять до цього переліку, вони повинні реєструватися окремо як окреме домогосподарство.

Призначення грошової допомоги здійснюватиметься з урахуванням певних критеріїв, що визначають рівень соціальної вразливості заявників. Серед них:

внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки через війну;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї, які виховують троє або більше дітей віком до 18 років;

люди похилого віку, старші 60 років;

одинокі або жінки, які є основними доглядальницями у сім’ї;

особи з тяжкими або хронічними захворюваннями;

ветерани війни;

батьки-вихователі, усиновлювачі та прийомні батьки;

вагітні жінки та сім’ї, у складі яких є діти віком до трьох років.

Ці критерії дозволяють спрямувати фінансову підтримку тим категоріям населення, які мають найбільшу потребу у додаткових ресурсах для забезпечення тепла в осінньо-зимовий період.

Як і коли можна зареєструватися

Попередня реєстрація триватиме до 5 жовтня 2025 року. Від одного домогосподарства заявку має подати лише одна особа, яка представлятиме інтереси всієї родини. Після завершення етапу попередньої реєстрації всі заявники, які відповідають критеріям вразливості, отримають СМС-запрошення на проходження фізичної реєстрації, під час якої відбуватиметься остаточне підтвердження права на отримання допомоги.

Реєстрація проводиться онлайн за спеціальним посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігові: українцям готові платити від 16 тисяч, перелік актуальних вакансій.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігові: перелік цікавих вакансій, де можна заробити 42 тисячі.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто саме має право на виплати, перелік вимог.