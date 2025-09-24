Денежная помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий населения предназначена для закупки твердого топлива.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предоставляется общественной организацией "Лампа при соблюдении определенных условий", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на странице организации.

Денежное пособие в Черниговской области для пенсионеров и других категорий населения предназначено для закупки твердого топлива, необходимого для обогрева жилья в осенне-зимний период. Речь идет о приобретении таких ресурсов, как дрова, уголь, брикеты или пеллеты. Размер выплаты составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство, то есть одну семью, проживающую в указанном округе.

Кто может зарегистрироваться

Подать заявку на получение этой помощи могут лица, фактически проживающие в Погорельском старинском округе Семеновской общины. Участие в предварительной регистрации предусмотрено для жителей, которые действительно проживают по этому адресу, независимо от места официальной регистрации.

В состав домохозяйства, претендующего на денежную помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий населения, могут входить:

глава семьи;

жена или супруг главы семьи;

дети до 23 лет;

родители;

дедушка и бабушка – только при условии, что они находятся на содержании.

Если в доме проживают другие лица, не входящие в этот перечень, они должны регистрироваться отдельно как отдельное домохозяйство.

Назначение денежной помощи будет производиться с учетом определенных критериев, определяющих уровень социальной уязвимости заявителей. Среди них:

внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за войны;

люди с инвалидностью;

многодетные, воспитывающие трое или более детей младше 18 лет;

пожилые люди, старше 60 лет;

одинокие или женщины, которые являются основными сиделками;

лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями;

ветераны войны;

родители-воспитатели, усыновители и приемные родители;

беременные женщины и семьи, в составе которых есть дети до трех лет.

Эти критерии позволяют направить финансовую поддержку тем категориям населения, которые нуждаются в дополнительных ресурсах для обеспечения тепла в осенне-зимний период.

Как и когда можно зарегистрироваться

Предварительная регистрация продлится до 5 октября 2025 года. От одного домохозяйства заявку должно подать только одно лицо, представляющее интересы. После завершения этапа предварительной регистрации все заявители, соответствующие критериям уязвимости, получат СМС-приглашение на прохождение физической регистрации, во время которой будет окончательно подтверждено право на получение помощи.

Регистрация проводится онлайн по специальной ссылке.

