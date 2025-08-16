До Дня Незалежності передбачено виплату разової грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області.

У серпні частина українців отримає разову грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області автоматично, інші лише за заявою, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє ПФУ.

До Дня Незалежності передбачено виплату разової грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області та низки категорій громадян, які мають особливі заслуги або постраждали внаслідок війни. Серед них:

особи з інвалідністю, пов’язаною з війною;

учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності;

особи, які мають визначні заслуги перед Україною;

члени сімей загиблих ветеранів війни, а також дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю через війну, дружини чи чоловіки померлих учасників бойових дій;

учасники війни та жертви нацистських переслідувань, які за життя були визнані особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;

члени сімей загиблих захисників і захисниць України;

учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, зокрема малолітні та неповнолітні, діти, які народилися в таких місцях, а також особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Для літніх людей, які мають право на цю грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області, виплати буде здійснено автоматично у серпні разом із пенсією.

Ті, хто наразі проходить службу, отримають допомогу через свого роботодавця (військову частину) на основі заявки, поданої до Пенсійного фонду України.

Якщо ж особа, яка має право на таку допомогу, не є пенсіонером, не служить і не працює, їй необхідно подати заяву до Пенсійного фонду одним із таких способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації;

поштою — на адресу відповідного територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

