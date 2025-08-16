В августе часть украинцев получит разовой денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области автоматически, остальные только по заявлению, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает ПФУ.

Ко Дню Независимости предусмотрена выплата разовой денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области и ряда категорий граждан, имеющих особые заслуги или пострадавших в результате войны. Среди них:

лица с инвалидностью, связанной с боевыми действиями;

участники боевых действий и пострадавшие в Революции Достоинства;

участники боевых действий и пострадавшие в Революции Достоинства; лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;

члены семей погибших ветеранов войны, а также жены или мужья умерших лиц с инвалидностью из-за войны, жены или мужья умерших участников боевых действий;

участники боевых действий и жертвы нацистских преследований, которые при жизни были признаны лицами с инвалидностью,

если они не женились во второй раз;

члены семей погибших защитников и защитниц Украины;

участники боевых действий, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в том числе малолетние и несовершеннолетние, дети, родившиеся в таких местах, а также лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу.

Для пожилых людей, имеющих право на эту денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области, выплаты будут произведены автоматически в августе вместе с пенсией.

Те, кто проходит службу, получат помощь через своего работодателя (военную часть) на основе заявки, поданной в Пенсионный фонд Украины.

Если же лицо, имеющее право на такую помощь, не является пенсионером, не служит и не работает, ему необходимо подать заявление в Пенсионный фонд одним из следующих способов:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда или центр предоставления административных услуг по месту регистрации;

почтой - в адрес соответствующего территориального органа ПФУ;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

