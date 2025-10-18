Начало отопительного сезона 2025 года в Житомире начинается с приоритетного обеспечения детских садов и школ с собственными котельными.

Начало отопительного сезона 2025 года в Житомире стартовало 16 октября для детсадов и школ, оборудованных собственными котельными, передает Politeka.

Об этом сообщила заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко в комментарии.

По словам чиновника, отопительный процесс в заведениях общего среднего образования и дошкольных учреждениях, имеющих автономные котельные, начинается уже с сегодняшнего дня. Остальные детские сады и школы будут подключать тепло постепенно через «Теплокоммунэнерго» и районные котельные, с учетом имеющихся ограничений газоснабжения.

Она добавила, что все образовательные учреждения готовы к приему теплоносителя, что обеспечит комфортные условия для детей и персонала. Постепенная подача отопления позволяет оптимально распределять ресурсы и уменьшать риск чрезмерного потребления газа в городе.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Житомире начинается с приоритетного обеспечения детских садов и школ с собственными котельными, а подключение других объектов будет происходить в несколько этапов в зависимости от лимитов топлива и технических возможностей коммунального предприятия.

К слову, в Житомире также сообщалось о подорожании проезда.

Повышение тарифов на проезд обусловлено ростом затрат на электроэнергию, топливо, смазочные материалы, страхование и обслуживание транспорта. По информации городского совета, в августе услугами общественного транспорта воспользовались более 850 тысяч пассажиров, среди которых около 120 тысяч – льготники, пользовавшиеся проездом бесплатно. Это ежегодно требовало от городского бюджета около 215 миллионов гривен для компенсации работы ЖТТУ, поскольку государственное финансирование льготных перевозок не поступало.

Источник: Суспільне

