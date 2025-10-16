Подорожчання проїзду в Житомирі офіційно вступило в дію з 20 вересня за рішенням виконкому міської ради, повідомляє Politeka.

Нові тарифи розробила спеціальна робоча група з розвитку транспорту, до якої увійшли представники КП «Трамвайно-тролейбусне управління» та приватних перевізників.

Перегляд вартості поїздок став наслідком зростання витрат на електроенергію, паливо, мастильні матеріали, страхування та технічне обслуговування рухомого складу. За даними міської ради, у серпні послугами громадського транспорту скористалися понад 850 тисяч пасажирів, серед яких близько 120 тисяч — пільговики, які їздили безкоштовно. Це призводило до щорічних витрат міського бюджету на суму близько 215 мільйонів гривень для компенсації роботи «ЖТТУ», оскільки державне фінансування пільгових перевезень не надходило.

Вартість однієї поїздки для підприємства становить 37,94 гривні у тролейбусі та 31,77 гривні в автобусі. Водночас 27 категорій громадян, включно з пенсіонерами, учасниками бойових дій та особами з інвалідністю І–ІІ груп, зберегли право безкоштовного користування транспортом.

Нові тарифи передбачають: тролейбус — 10 грн при оплаті транспортною картою або 12 грн банківською карткою, автобус — 15 грн незалежно від способу оплати. Учні та пільгові категорії продовжують подорожувати на старих умовах.

Для порівняння, у Вінниці проїзд у електротранспорті коштує 12 грн, у Черкасах — 13, у Хмельницькому — 9, а у Львові — до 25 гривень залежно від маршруту. Отже, подорожчання проїзду стало частиною оновленої тарифної системи, яка спрямована на стабільне фінансування перевізників та ефективну організацію міського транспорту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.