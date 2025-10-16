Все більше компаній в Одесі кличуть на роботу пенсіонерів та пропонують вакансії, орієнтовані на людей, які мають життєвий досвід.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає не лише способом підтримати себе фінансово, а й можливістю залишатися поміж людьми, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на сайті work.ua, робота для пенсіонерів в Одесі включає різноманітні вакансії, де цінують професійність і відповідальність.

Перша пропозиція роботи для пенсіонерів в Одесі - посада водія вантажного автомобіля категорії СЕ у «ТЗК № 1, ТОВ». Зарплата коливається від 45 000 до 80 000 грн, стабільно можна отримувати близько 50 000, а при активній роботі сума зростає.

У компанії використовують автомобілі MAN з тентом та причепи KOGEL 2014 року. Рейси проходять переважно по центральних і північних регіонах України. Вимоги прості: наявність категорії СЕ та щонайменше два роки досвіду водіння вантажівок.

Інша пропозиція також може стати гарною можливістю для тих, хто шукає роботу для пенсіонерів в Одесі без далеких поїздок. Київська компанія «Динаміка ДП» шукає водія-експедитора для свого одеського підрозділу.

Зарплата до 25 000 після місяця випробувального періоду. Робота на малотонажному фургоні, потрібні права категорії В. Графік: з 9:00 до 18:00, субота та неділя вихідні.

Ще одна вакансія може сподобатися тим, хто прагне соціальної взаємодії та любить культуру. Концертно-театральна агенція «Exclusive» шукає менеджера з продажу театральних квитків із зарплатою від 25 000 до 30 000.

Агенція пропонує не лише стабільну оплату, а й премії, кар’єрне зростання, п’ятиденний графік з 10:00 до 18:00, вихідні у суботу та неділю. Серед бонусів - безкоштовні квитки на вистави й можливість побачити закулісся театрів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто може отримати та як подати заявку

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Одеській області: яку пораду дали українцям

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: з жовтня українці зможуть отримувати нову виплату