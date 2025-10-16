Все больше компаний в Одессе зовут на работу пенсионеров и предлагают вакансии, ориентированные на людей, имеющих жизненный опыт.

Работа для пенсионеров в Одессе становится не только способом поддержать себя финансово, но и возможностью оставаться среди людей, сообщает Politeka.

Как показывают объявления на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Одессе включает в себя разнообразные вакансии, где ценят профессионализм и ответственность.

Первое предложение работы для пенсионеров в Одессе – должность водителя грузового автомобиля категории СЭ в «ТЗК №1, ООО». Зарплата колеблется от 45000 до 80000 грн, стабильно можно получать около 50000, а при активной работе сумма растет.

В компании используют автомобили MAN с тентом и прицепы KOGEL 2014 года. Рейсы проходят преимущественно по центральным и северным регионам Украины. Требования просты: наличие категории КЭ и не менее двух лет опыта вождения грузовиков.

Другое предложение также может стать хорошей возможностью для ищущих работу для пенсионеров в Одессе без дальних поездок. Киевская компания «Динамика ДП» ищет водителя-экспедитора для своего одесского подразделения.

Зарплата до 25000 после месяца испытательного периода. Работа на малотоннажном фургоне, необходимы права категории В. График: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье выходные.

Еще одна вакансия может понравиться тем, кто стремится к социальному взаимодействию и любит культуру. Концертно-театральное агентство Exclusive ищет менеджера по продаже театральных билетов с зарплатой от 25 000 до 30 000.

Агентство предлагает не только стабильную оплату, но и премии, карьерный рост, пятидневный график с 10:00 до 18:00, выходные в субботу и воскресенье. Среди бонусов – бесплатные билеты на спектакли и возможность увидеть закулисье театров.

