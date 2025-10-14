Подати заяву на отримання базової грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області можна зручно і безпосередньо двома способами.

Частина українців, у тому числі особи пенсійного віку, з жовтня має право на отримання нової грошової допомоги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

У липні в Україні стартував новий соціальний проєкт — базова грошова допомога, покликаний підтримати найбільш уразливі категорії громадян. Ця ініціатива реалізується державою з метою забезпечення базових фінансових потреб родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. А вже з жовтня перелік осіб, які мають право на такі виплати, було суттєво розширено.

Хто може отримати

Спочатку базова грошова допомога надавалася обмеженому колу отримувачів, серед яких:

сім’ї, що отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим;

одинокі матері, які виховують дітей без підтримки батька;

багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше дітей;

родини, що отримують тимчасову державну допомогу дітям, якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів, не має можливості утримувати дитину або його місце проживання невідоме.

З жовтня 2025 року до цього списку додали ще дві категорії громадян:

осіб, які не мають права на пенсію і водночас отримують державну соціальну допомогу;

людей з інвалідністю I або II групи.

Таким чином, нова грошова допомога в Одеській області стала доступною для більшої кількості українців, у тому числі для пенсіонерів, які потребують фінансової підтримки від держави.

Розмір базової грошової допомоги

Розмір виплат визначають індивідуально для кожного домогосподарства — залежно від складу сім’ї та рівня доходів. Сума допомоги розраховується як різниця між базовою величиною для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства.

При цьому діють такі норми:

100% базової величини (4500 гривень) — на першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% базової величини — на кожну дитину віком до 18 років, а також для осіб з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини — на кожного наступного члена сім’ї.

Для громадян, які досягли 60 років або мають право на пенсію за віком, але не набули достатнього страхового стажу, розмір базової підтримки обчислюють пропорційно до кількості років стажу:

при стажі менше ніж 10 років — 53% від базової величини (2385 гривень);

при стажі від 10 до 20 років — 62% (2790 гривень);

при стажі від 20 до 30 років — 70% (3150 гривень);

при стажі 30 років і більше — 88% (3960 гривень).

Як оформити виплати

Подати заяву на отримання базової соціальної підтримки можна зручно і безпосередньо двома способами:

особисто — через сервісний центр Пенсійного фонду України за місцем проживання;

онлайн — через державний портал «Дія», де вся процедура займає кілька хвилин.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.