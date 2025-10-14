Подать заявление на получение базового пособия для пенсионеров в Одесской области можно удобно и непосредственно двумя способами.

Часть украинцев, в том числе лица пенсионного возраста, с октября имеют право на получение нового пособия в Одесской области, сообщает Politeka.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

В июле в Украине стартовал новый социальный проект — базовая денежная помощь, призванная поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Эта инициатива реализуется государством с целью обеспечения финансовых потребностей семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. А уже с октября перечень лиц, имеющих право на такие выплаты, существенно расширен.

Кто может получить

Первоначально денежная помощь предоставлялась ограниченному кругу получателей, среди которых:

семьи, получающие государственную социальную помощь малоимущим;

одинокие матери, воспитывающие детей без поддержки отца;

многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более детей;

семьи, получающие временную государственную помощь детям, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, не имеет возможности содержать ребенка или его место жительства неизвестно.

С октября 2025 к этому списку добавили еще две категории граждан:

лиц, не имеющих права на пенсию и одновременно получающих государственную социальную помощь;

людей с инвалидностью I или II группы

Таким образом, новая денежная помощь в Одесской области стала доступна для большего количества украинцев, в том числе для пенсионеров, нуждающихся в финансовой поддержке от государства.

Размер денежной поддержки

Размер выплат определяется индивидуально для каждого домохозяйства — в зависимости от состава семейства и уровня доходов. Сумма пособия рассчитывается как разница между базовой величиной для каждого члена семейства и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства.

При этом действуют следующие нормы:

100% базовой величины (4500 гривен) — на первого члена семьи, подающего заявление;

100% базовой величины - на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины – на каждого следующего члена семьи.

Для граждан, достигших 60 лет или имеющих право на пенсию по возрасту, но не получивших достаточного страхового стажа, размер базовой поддержки исчисляется пропорционально количеству лет стажа:

при стаже менее 10 лет — 53% от величины (2385 гривен);

при стаже от 10 до 20 лет - 62% (2790 гривен);

при стаже от 20 до 30 лет – 70% (3150 гривен);

при стаже 30 лет и больше – 88% (3960 гривен).

Как оформить выплаты

Подать заявление на получение социальной поддержки можно удобно и непосредственно двумя способами:

лично - через сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства;

онлайн – через государственный портал «Дия», где вся процедура занимает несколько минут.

