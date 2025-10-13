Подорожание проезда в Одесской области рассматривается как экономически оправданная мера, которая будет способствовать дальнейшему функционированию пассажирских перевозок.

Подорожание проезда в Одесской области начало действовать 8 сентября и охватило пригородные направления железнодорожного сообщения, сообщает Politeka.

Новые тарифы утверждены приказом директора филиала «Пригородная пассажирская компания». Стоимость зависит от пройденного расстояния: поездки до тридцати километров оцениваются в двадцать гривен, а для маршрутов длиной от тридцати одного до пятидесяти – в тридцать. Это касается рейсов, в частности, между станциями Выгода и Одесса-Главная (34,1 км), а также Раздельная 1 — Одесса-Главная (36,4 км).

Для более протяженных направлений применяется градация: 51-60 километров - 35 гривен, 61-70 - 40, 71-80 - 45, 81-90 - 55. Пассажиры, путешествующие более 91 и до 320 километров, оплачивают от 57 до 90 гривен, зависимо.

В предприятии отмечают, что установка обновленных расценок обусловлена ​​увеличением затрат на содержание путей, подвижного состава и обеспечение стабильности рейсов. Смена тарифов, по словам представителей компании, позволяет избежать сбоев и поддержать надлежащий уровень транспортного сервиса. Именно поэтому подорожание проезда в Одесской области рассматривается как экономически оправданная мера, которая будет способствовать дальнейшему функционированию пассажирских перевозок.

Руководство рекомендует гражданам предварительно ознакомляться с актуальными таблицами тарифов непосредственно на станциях. Это поможет планировать расходы и учитывать обновленные условия во время ежедневных поездок. В управлении подчеркивают: принятые решения направлены на поддержание регулярности движения и надежности транспортной системы области.

