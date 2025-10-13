Подорожчання проїзду в Одеській області розглядають як економічно виправданий захід, що сприятиме подальшому функціонуванню пасажирських перевезень.

Подорожчання проїзду в Одеській області почало діяти 8 вересня й охопило приміські напрямки залізничного сполучення, повідомляє Politeka.

Нові тарифи затверджено наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія». Вартість залежить від пройденої відстані: поїздки до тридцяти кілометрів оцінюються у двадцять гривень, а для маршрутів довжиною від тридцяти одного до п’ятдесяти — у тридцять. Це стосується рейсів, зокрема між станціями Вигода й Одеса-Головна (34,1 км), а також Роздільна 1 — Одеса-Головна (36,4 км).

Для більш протяжних напрямків застосовується градація: 51–60 кілометрів — 35 гривень, 61–70 — 40, 71–80 — 45, 81–90 — 55. Пасажири, які подорожують понад 91 і до 320 кілометрів, сплачують від 57 до 90 гривень, залежно від точного маршруту.

У підприємстві зазначають, що встановлення оновлених розцінок зумовлене збільшенням витрат на утримання колій, рухомого складу та забезпечення стабільності рейсів. Зміна тарифів, за словами представників компанії, дозволяє уникнути збоїв і підтримати належний рівень транспортного сервісу. Саме тому подорожчання проїзду в Одеській області розглядають як економічно виправданий захід, що сприятиме подальшому функціонуванню пасажирських перевезень.

Керівництво радить громадянам попередньо ознайомлюватися з актуальними таблицями тарифів безпосередньо на станціях. Це допоможе планувати витрати та враховувати оновлені умови під час щоденних поїздок. В управлінні наголошують: ухвалені рішення спрямовані на підтримку регулярності руху й надійності транспортної системи області.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки