Оголошено про старт реєстрації на отримання продовольчих ваучерів на безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можна отримати певним категоріям українських переселенців, повідомляє Politeka.net.

Гуманітарну допомогу надає Громадська організація «Аваліст», як йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

Оголошено про старт реєстрації на отримання продовольчих ваучерів для родин, які потребують додаткової підтримки. Завляки ваучерам можна отримати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі. Програма спрямована на домогосподарства, що складаються з 2–3 осіб та мають статус внутрішньо переміщених осіб 2025 року, проживають у місті Дніпро.

Особливу увагу приділяють тим ВПО, які були вимушені змінити місце проживання, починаючи з серпня 2025 року, адже саме ця категорія громадян перебуває у найбільш вразливому становищі та потребує першочергової допомоги.

Йдеться про можливість отримати продовольчий ваучер, який можна використати для придбання основних продуктів харчування. Такий вид підтримки покликаний частково зменшити фінансове навантаження на родини, що опинилися у складних життєвих обставинах через переміщення.

Для участі у програмі претендентам необхідно підготувати пакет документів. Зокрема, обов’язковими є довідки внутрішньо переміщеної особи 2025 року із зазначенням актуального місця проживання у місті Дніпро. Також потрібно надати паспорт або ID-картку, а для дітей — свідоцтво про народження чи витяг із реєстру місця проживання. Крім цього, необхідно подати індивідуальний податковий номер.

Заповнення онлайн-форми реєстрації є першим кроком для участі у відборі. Саме через анкету організатори збирають інформацію про потенційних отримувачів допомоги та визначають, чи відповідають вони основним критеріям програми. Зареєструватися можна за посиланням.

