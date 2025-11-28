Объявлен старт регистрации на получение продовольственных ваучеров на бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре можно получить определенным категориям украинских переселенцев, сообщает Politeka.net.

Гуманитарную помощь оказывает Общественная организация «Авалист», как говорится в сообщении организации в Фейсбуке .

Объявлено о старте регистрации на получение продовольственных ваучеров для семей, нуждающихся в дополнительной поддержке. Благодаря ваучерам можно получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре. Программа направлена ​​на домохозяйства, состоящие из 2-3 человек и имеющих статус внутренне перемещенных лиц в 2025 году, проживают в городе Днепр.

Особое внимание уделяется тем ВПЛ, которые были вынуждены изменить место жительства, начиная с августа 2025 года, ведь именно эта категория граждан находится в наиболее уязвимом положении и нуждается в первоочередной помощи.

Речь идет о возможности получения продовольственного ваучера, который можно использовать для приобретения основных продуктов питания. Такой вид поддержки призван частично снизить финансовую нагрузку на семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за перемещения.

Для участия в программе соискателям необходимо подготовить пакет документов. В частности, обязательны справки внутренне перемещенного лица 2025 года с указанием актуального места жительства в городе Днепр. Также нужно предоставить паспорт или ID-карту, а для детей — свидетельство о рождении или выписке из реестра места жительства. Кроме этого, необходимо предоставить индивидуальный налоговый номер.

Заполнение онлайн-формы регистрации является первым шагом для участия в отборе. Именно через анкету организаторы собирают информацию о потенциальных получателях помощи и определяют, отвечают ли они основным критериям программы. Зарегистрироваться можно по ссылке.

