Переселенці та члени їхніх родин можуть отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області зі спеціального фонду, який створюють місцеві ради або уповноважені органи, пише Politeka.

Як повідомили у порталі "Дія", тимчасовий дім надають за місцем фактичного проживання переселенця строком до одного року.

Якщо після завершення цього терміну людина або сім’я не має змоги знайти інше помешкання, проживання можуть продовжити. Така можливість дозволяє підтримати громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують стабільних умов.

Норма житлової площі для розміщення переселенців чітко визначена: на одну особу має припадати не менше 6 квадратних метрів. Рішення щодо надання житла ухвалюється з урахуванням бальної системи оцінювання, яка дозволяє об’єктивно визначити рівень потреби кожної окремої родини чи особи.

Першочергове право на отримання безкоштовного житла для ВПО у Київській області мають категорії, що потребують особливого соціального захисту.

Серед них — багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиє житло було зруйноване або стало непридатним унаслідок війни. Для цих громадян тимчасове переселення часто є єдиним можливим варіантом забезпечення безпеки та побутових умов.

Щоб стати на облік осіб, які потребують тимчасового житла, переселенці мають звернутися до відповідного органу: центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу міської чи сільської ради або районної державної адміністрації. Після подання документів на людей чи сім’ї оформлюють облікову справу та присвоюють індивідуальний номер, за яким надалі здійснюється їх ідентифікація та супровід.

Для постановки на облік необхідно підготувати пакет документів, який включає копії паспортів і підтвердження громадянства, довідку внутрішньо переміщеної особи, документи про родинні зв’язки, копію ідентифікаційного коду, а також підтвердження наявності пріоритетного права за потреби.

Відмовити у взятті на облік можуть лише у двох випадках: якщо подано неповний пакет документів або якщо надані дані виявилися недостовірними. У разі незгоди з рішенням громадянин має право оскаржити його в судовому порядку.

