Переселенцы и члены их семей могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области из специального фонда, создаваемого местными советами или уполномоченными органами, пишет Politeka.

Как сообщили в портале "Дія", временный дом предоставляется по месту фактического проживания переселенца сроком до одного года.

Если по истечении этого срока человек или семья не могут найти другое жилье, проживание могут продлить. Такая возможность позволяет поддержать граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в стабильных условиях.

Норма жилой площади для размещения переселенцев четко определена: на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о предоставлении жилья принимается с учетом балльной системы оценивания, позволяющей объективно определить уровень потребности каждой отдельной семьи или личности.

Первоочередное право на получение бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области имеют категории, требующие особой социальной защиты.

Среди них — многодетные, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным в результате войны. Для этих граждан временное переселение часто является единственным возможным вариантом обеспечения безопасности и бытовых условий.

Чтобы стать на учет лиц, нуждающихся в временном жилье, переселенцы должны обратиться в соответствующий орган: центр предоставления административных услуг, исполнительный орган городского или сельского совета или районную государственную администрацию. После представления документов на людей или семьи оформляют учетное дело и присваивают индивидуальный номер, по которому в дальнейшем осуществляется их идентификация и сопровождение.

Для постановки на учет необходимо подготовить пакет документов, включающий копии паспортов и подтверждения гражданства, справку внутренне перемещенного лица, документы о родственных связях, копию идентификационного кода, а также подтверждение приоритетного права при необходимости.

Отказать во взятии на учет могут только в двух случаях: если представлен неполный пакет документов или если данные оказались недостоверными. В случае несогласия с решением гражданин имеет право обжаловать его в судебном порядке.

