Подорожчання продуктів у Полтавській області зумовлене сезонним зниженням врожаю, збільшенням витрат на логістику та підвищенням закупівельних цін.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у листопаді 2025 року вже вплинуло на витрати місцевих домогосподарств, повідомляє Politeka.

Дані надала платформа Мінфін, яка фіксує динаміку вартості основних товарів.

Зростання цін охопило овочі, крупи та молочну продукцію. Мешканці області змушені уважніше планувати покупки та порівнювати ціни у різних супермаркетах.

Найбільше підвищилися ціни на овочі. Середня вартість помідорів досягла 128 гривень за кілограм, що на 50 більше порівняно з жовтнем. У мережах супермаркетів показники відрізняються: Auchan — 119,90, Megamarket — 133,80, Metro — 119,60, Novus — 139.

Крупи демонструють більш поступове зростання. Рис довгий пропарений нині коштує 53,43 грн за кілограм, що на 1,8 грн більше, ніж у попередньому місяці. У магазинах Auchan — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 41,90.

Молочні товари також подорожчали. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продаються по 38,13 грн, а масло «Яготинське» 73% вагою 200 г у середньому коштує 115 грн. Розцінки в різних мережах коливаються: Metro — 116,48, Auchan — 114,60, Novus — 114.

Фахівці пояснюють, що подорожчання продуктів у Полтавській області зумовлене сезонним зниженням врожаю, збільшенням витрат на логістику та підвищенням закупівельної вартості. Найбільш помітний вплив відчувають овочеві культури, тоді як крупи та молочні товари дорожчають поступово.

Місцеві жителі зазначають, що продуктовий кошик став важчим для бюджету. Експерти радять порівнювати розцінки у різних магазинах, планувати закупівлі заздалегідь та користуватися акційними пропозиціями, щоб мінімізувати вплив підвищення цін на сімейні витрати.

