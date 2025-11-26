Подорожание продуктов в Полтавской области обусловлено сезонным понижением урожая, увеличением затрат на логистику и повышением закупочных цен.

Подорожание продуктов в Полтавской области в ноябре 2025 уже повлияло на расходы местных домохозяйств, сообщает Politeka.

Данные предоставила платформа Минфин, фиксирующая динамику стоимости основных товаров.

Рост цен охватил овощи, крупы и молочную продукцию. Жители области вынуждены внимательнее планировать покупки и сравнивать цены в разных супермаркетах.

Больше повысились цены на овощи. Средняя стоимость помидоров достигла 128 гривен за килограмм, что на 50 больше по сравнению с октябрем. В сетях супермаркетов показатели отличаются: Auchan – 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139.

Крупы демонстрируют более постепенный рост. Рис длинный пропаренный сейчас стоит 53,43 грн за килограмм, что на 1,8 грн больше, чем в прошлом месяце. В магазинах Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочные товары тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются по 38,13 грн, а масло «Яготинское» 73% весом 200 г в среднем стоит 115 грн. Расценки в разных сетях колеблются: Metro – 116,48, Auchan – 114,60, Novus – 114.

Специалисты объясняют, что удорожание продуктов в Полтавской области обусловлено сезонным снижением урожая, увеличением расходов на логистику и повышением закупочной стоимости. Наиболее заметное влияние испытывают овощные культуры, в то время как крупы и молочные товары дорожают постепенно.

Местные жители отмечают, что продуктовая корзина стала тяжелее для бюджета. Эксперты советуют сравнивать расценки в разных магазинах, планировать закупки заранее и использовать акционные предложения, чтобы минимизировать влияние повышения цен на семейные расходы.

