У Київпастрансі зазначили, що всі зміни та новий графік руху транспорту в Києві є вимушеними та спрямовані на безпечне проведення ремонтних робіт.

У комунальному підприємстві Київпастранс повідомили про новий графік руху транспорту в Києві та тимчасові зміни в роботі тролейбусних маршрутів, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме 26 та 27 листопада у зв’язку з проведенням дорожніх робіт на проспекті Василя Порика. У ці дні громадський транспорт працюватиме за зміненими схемами руху, щоб забезпечити безпечне виконання ремонтних робіт і водночас зберегти можливість пересування для пасажирів.

Зокрема, з 9:30 до 16:30 змінено маршрути кількох тролейбусів.

Тролейбус №4 курсуватиме від станції метро «Площа Українських Героїв» до транспортної розв’язки, далі просп. Європейського Союзу та просп. Василя Порика. Маршрут буде скорочено та змінено відповідно до умов проведення дорожніх робіт.

Тролейбус №35 рухатиметься від вул. Кадетський Гай до Івана Виговського за своїм стандартним напрямком. Після цього він прямуватиме через проспект Георгія Гонгадзе, проспект Свободи, проспект Європейського Союзу та вул. Ярослава Івашкевича. Таким чином пасажири зможуть дістатися більшості важливих зупинок, навіть попри тимчасові обмеження.

Рух тролейбуса №26 на час проведення дорожніх робіт повністю припиняється. Щоб компенсувати відсутність цього маршруту, для пасажирів організують тимчасовий автобусний маршрут номер 26-ТР. Автобус їхатиме тією ж схемою, що й тролейбус номер 26, забезпечуючи безперервне транспортне сполучення між станцією метро «Нивки» та проспектом Свободи.

У Київпастрансі зазначили, що всі зміни є вимушеними та спрямовані на безпечне проведення ремонтних робіт. Пасажирів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і за можливості враховувати нові маршрути під час планування поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: пропозиція базового овоча різко впала.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Київській області: ціни стрімко б'ють рекорди.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для переселенців у Київській області: що потрібно зробити для отримання будинку.