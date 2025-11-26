В Киевпасстрансе отметили, что все изменения и новый график движения транспорта в Киеве вынуждены и направлены на безопасное проведение ремонтных работ.

В коммунальном предприятии Киевпасстранс сообщили о новом графике движения транспорта в Киеве и временных изменениях в работе троллейбусных маршрутов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Новый график движения транспорта в Киеве пройдет 26 и 27 ноября в связи с проведением дорожных ремонтов на проспекте Василия Порика. В эти дни общественный транспорт будет работать по измененным схемам движения, чтобы обеспечить безопасное выполнение ремонтных работ и одновременно сохранить возможность передвижения для пассажиров.

В частности, с 9:30 до 16:30 изменены рейсы нескольких троллейбусов.

Троллейбус №4 будет курсировать от станции метро «Площадь Украинских Героев» до транспортной развязки, далее просп. Европейского союза и просп. Василия Порика. Он будет сокращен и изменен в соответствии с условиями проведения дорожных работ.

Троллейбус №35 будет двигаться от ул. Кадетский Гай к Ивану Выговского по своему стандартному направлению. После этого он будет направляться через проспект Георгия Гонгадзе, проспект Свободы, проспект Европейского Союза и ул. Ярослава Ивашкевича. Таким образом, пассажиры смогут добраться до большинства важных остановок, даже несмотря на временные ограничения.

Движение троллейбуса №26 на время проведения дорожных работ полностью прекращается. Чтобы компенсировать отсутствие этого маршрута, для пассажиров будет организован временный автобусный маршрут номер 26-ТР. Автобус будет ехать по той же схеме, что и троллейбус номер 26, обеспечивая непрерывное транспортное сообщение между станцией метро «Нивки» и проспектом Свободы.

В Киевпасстрансе отметили, что все изменения вынуждены и направлены на безопасное проведение ремонтных работ. Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и при возможности учитывать новые маршруты при планировании поездок.

