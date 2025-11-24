В некоторых населенных пунктах Одесской области 25 ноября 2025 года будут применять дополнительные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на вторник, 25 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

Кроме графиков стабилизационных отключений света, в некоторых населенных пунктах Одесской области на 25 ноября энергетики объявили о дополнительных плановых обесточениях, связанных с проведением профилактических работ в электросетях региона – именно о них и пойдет речь в этом материале.

В частности, по данным ДТЭК, ограничения будут действовать в пределах Великобуялицкой сельской территориальной общины, пишет Politeka. Во вторник с 8:00 до 19:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Великий Буялик (ул. Базарная, Болгарская, Комарова, Первая, Преображенская, Степная, Успенская, Христо Ботева, Школьная, Яни, просп. Мира);

Уляновка (Франко, Шевченко).

Также энергетики предупреждают о локальных графиках отключения света на 25 ноября в пределах Окнянской поселковой территоральной общины в Одесской области. На этот раз обесточения будут действовать также с 8 до 19 часов в поселке Окны (по улице Независимости) и в некоторых селах:

Довжанка (Молодежная, Центральная);

Дубовое (Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Солнечная, Украинская, Школьная).

