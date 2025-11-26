Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не является ежедневной.

В Запорожье внутренне перемещенные лица и пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы благотворительного фонда «Посмішка ЮА», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации. В то же время, раздача помощи происходит не каждый день, поэтому гражданам советуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях.

Благотворительная организация «Посмішка ЮА» активно реализует гуманитарные программы, направленные на поддержку социально уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны. Одним из главных направлений деятельности является обеспечение ВПЛ и пенсионеров продуктовыми наборами.

Программа поддержки включает в себя несколько ключевых аспектов:

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье. Наборы включают в себя продукты, необходимые для ежедневного питания.

Поддержка семей, лишившихся жилья. Лицам и семьям, вынужденным покинуть собственные дома или чье жилье разрушены, предоставляют теплую одежду, постельное белье, бытовые вещи и предметы первой необходимости.

Гуманитарные товары для повседневного использования. «Улыбка ЮА» обеспечивает переселенцев и жителей общины средствами личной гигиены, детским питанием, подгузниками, а также специальными наборами по уходу за пожилыми людьми.

Организация отмечает, что информация о датах и ​​адресах раздач постоянно обновляется. В связи с этим всем нуждающимся рекомендуют регулярно проверять официальные каналы фонда — сайт и страницы в социальных сетях, где публикуются актуальные сообщения о новых этапах гуманитарных программ.

