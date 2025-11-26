Надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, однак роздача не є щоденною.

У Запоріжжі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори від благодійного фонду «Посмішка ЮА», пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації. Водночас роздача допомоги відбувається не щодня, тому громадянам радять уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті фонду та його сторінках у соціальних мережах.

Благодійна організація «Посмішка ЮА» активно реалізує гуманітарні програми, спрямовані на підтримку соціально вразливих категорій населення, що постраждали внаслідок війни. Одним із головних напрямів діяльності є забезпечення ВПО та пенсіонерів продуктовими наборами.

Програма підтримки включає кілька ключових аспектів:

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі. Набори включають продукти, необхідні для щоденного харчування.

Підтримка родин, що втратили житло. Особам та сім’ям, які були змушені залишити власні домівки або чиє житло зруйновано, надають теплий одяг, постільну білизну, побутові речі та предмети першої необхідності.

Особам та сім’ям, які були змушені залишити власні домівки або чиє житло зруйновано, надають теплий одяг, постільну білизну, побутові речі та предмети першої необхідності. Гуманітарні товари для повсякденного використання. «Посмішка ЮА» забезпечує переселенців та жителів громади засобами особистої гігієни, дитячим харчуванням, підгузками, а також спеціальними наборами для догляду за людьми похилого віку.

Організація наголошує, що інформація про дати та адреси роздач постійно оновлюється. У зв’язку з цим усім, хто потребує допомоги, рекомендують регулярно перевіряти офіційні канали фонду — сайт та сторінки у соціальних мережах, де публікуються актуальні повідомлення про нові етапи гуманітарних програм.

