Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснется жителей нескольких общин уже с начала 2026 года, сообщает Politeka.

В Берестине объявлены новые условия водоснабжения и водоотведения, что вызвало активные дискуссии среди населения.

По сообщениям местных властей, изменение стоимости сервиса составит 13,2%. Представители общества объясняют это необходимостью модернизировать очистные сооружения и обеспечить стабильную подачу ресурсов. В то же время, жители считают, что предложенные расчеты превышают их возможности и не соответствуют реальному состоянию системы.

Предварительная корректировка состоялась в прошлом году. Тогда кубометр оценивался в 49,40 грн, водоотвод — в 83,10 грн, а общая сумма вместе с абонплатой достигала 132,50 грн. Руководитель коммунального предприятия Николай Дубина отмечает, что в обновлении технологий требуется около 400 миллионов гривен. Проект планируют внедрять поэтапно с участием потенциальных инвесторов во избежание сбоев в работе предприятия.

Несмотря на доводы руководства, пользователи активно критикуют решения. В комментариях они отмечают, что высокие начисления усложняют семейные бюджеты, а качество подачи воды остается проблемным. Отдельные группы призывают к независимой проверке, подчеркивая важность прозрачных оценок и четких стандартов.

На государственном уровне наблюдается рост стоимости жилищных сервисов. В 2026 году ожидается корректировка цен на электроэнергию и другие ресурсы. Нацбанк предупреждает, что переход к экономически обоснованным показателям может повлиять на финансовую устойчивость общин и домохозяйств, ведь задолженность водоканалов измеряется миллиардами.

В целом повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области рассматривается как часть более широкой стратегии стабилизации. Однако ситуация демонстрирует необходимость четкой тарифной политики и постоянного контроля уровня сервиса, поскольку именно эти факторы формируют доверие жителей.

