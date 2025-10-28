Головним напрямом роботи проєкту є безкоштовна видача продуктових наборів на території Харкова для ВПО та пенсіонерів.

Від громадської організації «Їжа Харків’янам» ВПО та пенсіонери можуть безкоштовно отримати продукти у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.

Мета ініціативи полягає у забезпеченні безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові, допомагаючи їм упоратися з наслідками кризових подій.

Організація, що реалізує програму, працює безперервно, координуючи свою діяльність із місцевими органами соціального захисту. Її допомога охоплює внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, малозабезпечені родини та багатодітних громадян. Завдяки цій ініціативі сотні харків’ян щомісяця отримують реальну підтримку у вигляді гуманітарних наборів.

Головним напрямом роботи проєкту є безкоштовна видача продуктових наборів на території Харкова. У кожному такому пакунку містяться основні продукти тривалого зберігання — крупи, консерви, макарони, цукор, чай, олія, а також засоби особистої гігієни та інші необхідні речі для повсякденного користування. Таким чином, ініціатива не лише задовольняє базові харчові потреби, а й допомагає людям підтримувати належний рівень побутових умов.

Для отримання гуманітарної допомоги потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Заявки приймаються виключно через офіційні ресурси організації — сторінки в соціальних мережах (Instagram, Telegram) або головний вебсайт проєкту. Після заповнення анкети кожному учаснику повідомляють дату та час, коли він зможе особисто прийти до офісу організації у Харкові, щоб отримати продуктовий набір.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється виключно офлайн — без доставки поштою чи кур’єром. Про дати роздачі повідомляється в Телеграм проєкту. Продуктові пакунки видають лише заявникам, які особисто пред’являють оригінали необхідних документів. У разі, якщо людина не має змоги прибути самостійно, отримати допомогу може довірена особа, маючи відповідне письмове підтвердження.

Представники проєкту наголошують, що умови участі можуть змінюватися залежно від кількості заявок, обсягів фінансування та гуманітарних ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.