От общественной организации «Їжа Харків’янам» ВПЛ и пенсионеры могут бесплатно получить продукты в Харькове, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в официальных сообщениях организации, реализующей социальный проект постоянного действия.

Цель инициативы заключается в обеспечении бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, помогая им справиться с последствиями кризисных событий.

Организация, реализующая программу, непрерывно работает, координируя свою деятельность с местными органами социальной защиты. Ее помощь охватывает внутренне перемещенные лица, пенсионеры, малообеспеченные семьи и многодетные граждане. Благодаря этой инициативе сотни харьковчан каждый месяц получают реальную поддержку в виде гуманитарных наборов.

Главным направлением работы проекта является бесплатная выдача продуктовых наборов на территории Харькова. В каждой упаковке содержатся основные продукты длительного хранения — крупы, консервы, макароны, сахар, чай, масло, а также средства личной гигиены и другие необходимые вещи для повседневного пользования. Таким образом, инициатива не только удовлетворяет базовые потребности в пище, но и помогает людям поддерживать надлежащий уровень бытовых условий.

Для получения гуманитарной помощи необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Заявки принимаются исключительно через официальные ресурсы организации – страницы в социальных сетях (Instagram, Telegram) или главный веб-сайт проекта. После заполнения анкеты сообщают каждому участнику дату и время, когда он сможет лично прийти в офис организации в Харькове, чтобы получить продуктовый набор.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется исключительно офлайн - без доставки по почте или курьером. О датах раздачи сообщается в Телеграммах проекта. Продуктовые свертки выдают только заявителям, которые лично предъявляют оригиналы необходимых документов. В случае, если человек не имеет возможности прибыть самостоятельно, получить помощь может доверенное лицо, имея соответствующее письменное подтверждение.

Представители проекта отмечают, что условия участия могут изменяться в зависимости от количества заявок, объемов финансирования и гуманитарных ресурсов.

