График отключения света в Виннице на неделю с 24 по 30 ноября поможет жителям заранее спланировать свои дела.

Такую информацию предоставляет Винницаоблэнерго .

Плановые работы предусматривают временную остановку электроснабжения на отдельных улицах и переулках, чтобы провести ремонт и обслуживание сетей. Начинаться они будут в 09:00, а закончатся в 16:00 в Виннице и в 17:00 в Винницких зуторах.

В Винницких Хуторах электроэнергию отключат 26 ноября. Под ограничения попадают дома на улицах Ивасюка, Жолонко, Пушкина и Я. Мудрого. Жителям советуют подготовиться к временному отсутствию света и ограничить использование бытовых приборов.

В районах Агромического и Бохоников работы запланировано 24-25 числа. Электроснабжение временно прекратят на ул. Андреевской, Василия Стуса, Винницкой и близлежащих переулках. Работы будут продолжаться до завершения ремонтных мероприятий.

В Луке-Мелешковской отключения запланированы 27 числа. Временные остановки электричества коснутся ул. Анатолия Свидницкого, Гетьмана Сагайдачного, Даниила Нечая, Дорошенко и Ивана Выговского. В центре Винницы ограничение электроснабжения состоится на проспекте Космонавтов, улицах 600-летия и Хмельницком шоссе.

На северных и восточных территориях города электричество будет выключено 28 ноября на Гетьмана Мазепы и Немировском шоссе. На следующий день плановые работы пройдут на улицах Владимира Даценко, Волошковой, Косиора и близлежащих переулках.

