Местным жителям предоставили информацию о графике отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Сумской области.

График отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Сумской области коснется нескольких улиц, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО «Газсети», график отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Сумской области предоставили, чтобы жители могли заранее подготовиться к временным неудобствам.

Прежде всего, временное прекращение распределения голубого топлива ждет жителей Сум и Бочечковской общины. Так, 24.11 с 9.00 до 16.00 в облцентре не будет газоснабжения на улице Сумской терробороны, 13.

В то же время село Бочечки останется без подачи голубого топлива 24.11 с 9:00 до 17:00 в связи с выполнением газоопасных работ.

Кроме этого, 25.11 с 9:00 до 16:00 неудобства будут испытывать местные улицы Сумской терробороны, 15, где ориентировочно 166 потребителей останутся без поставок.

На следующий день, 26.11, с 9:00 до 16:00 планируется прекращение распределения на Польской, 17, что затронет около 179 абонентов.

График отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Сумской области также предусматривает работы по проспекту Свободы, 27, где 27.11 с 9:00 до 16:00 временно не будет газоснабжения для 212 потребителей.

28.11 с 9:00 до 16:00 неудобства коснутся проспекта Победы, 103, где примерно 171 абонент временно останется без газоснабжения.

Специалисты отмечают, что все работы производятся работниками местного филиала ООО «Газсети» в рамках технического обслуживания и регламента безопасности.

