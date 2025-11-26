Обмеження руху транспорту в Києві введено через ремонтні роботи, що продовжуються.

Обмеження руху транспорту в Києві впровадили на кілька днів через це громадський транспорт також курсує зі змінами, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

У комунальній корпорації Київавтодор повідомили про тимчасові зміни в організації дорожнього руху в Подільському районі столиці. Протягом двох днів — 26 та 27 листопада — на проспекті Василя Порика триватимуть ремонтні роботи, через що введено обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження діятимуть у проміжку з 9:30 до 16:30, і стосуватимуться ділянки поблизу кільцевої транспортної розв’язки за адресою проспект Василя Порика, 7.

За інформацією дорожньої служби, працівники виконуватимуть поточний ремонт елементів дорожньої інфраструктури, що потребують оновлення для забезпечення безпечного руху транспорту. Роботи включають відновлення покриття, локальні ремонтні втручання та інші технічні заходи, необхідні для підтримання належного стану важливої транспортної розв’язки.

У Київавтодорі наголошують, що тимчасові обмеження є вимушеними, адже ремонт потребує проведення робіт у денний час, коли погодні умови дозволяють якісно виконати необхідні операції. Водночас у корпорації просять водіїв та мешканців району заздалегідь враховувати зміни та планувати маршрути з урахуванням тимчасових незручностей.

Представники комунальної корпорації перепрошують за можливі ускладнення в русі та запевняють, що всі роботи будуть виконані у встановлені строки, аби якнайшвидше відновити повноцінний рух проспектом Василя Порика.

