Ограничение движения транспорта в Киеве внедрили на несколько дней из-за этого общественный транспорт также курсирует с изменениями, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

В коммунальной корпорации Киевавтодор сообщили о временных изменениях организации дорожного движения в Подольском районе столицы. В течение двух дней – 26 и 27 ноября – на проспекте Василия Порика будут продолжаться ремонтные работы, из-за чего введено ограничение движения транспорта в Киеве.

Ограничения будут действовать в промежутке с 9:30 до 16:30 и будут касаться участки вблизи кольцевой транспортной развязки по адресу проспект Василия Порика, 7.

По информации дорожной службы, работники будут производить текущий ремонт элементов дорожной инфраструктуры, требующих обновления для обеспечения безопасного проезда транспорта. Работы включают в себя восстановление покрытия, локальные ремонтные вмешательства и другие технические мероприятия, необходимые для поддержания надлежащего состояния важной транспортной развязки.

В Киевавтодоре отмечают, что временные ограничения вынуждены, ведь ремонт требует проведения работ в дневное время, когда погодные условия позволяют качественно выполнить необходимые операции. В то же время, в корпорации просят водителей и жителей района заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом временных неудобств.

Представители коммунальной корпорации извиняются за возможные осложнения в проезде и уверяют, что все работы будут выполнены в установленные сроки, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное движение по проспекту Василия Порика.

