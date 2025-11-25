Кроме возрастного критерия есть еще одно важное условие для получения этих доплат для пенсионеров в Днепропетровской области.

Часть украинцев преклонных лет получит дополнительные начисления в виде доплат для пенсионеров в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на сайте ПФУ.

Речь идет о так называемых возрастных надбавках, предусмотренных действующими нормами Пенсионного фонда Украины.

Ежемесячная компенсационная выплата для пенсионеров в Днепропетровской области зависит от возраста. Ее назначают не с начала календарного месяца, а с конкретного дня, когда человек достигает определенного возрастного рубежа.

Таким образом, в первый месяц после дня рождения гражданин получает надбавку не в полном размере, а только пропорциональную сумму, рассчитываемую в соответствии с количеством дней, остающихся после даты достижения этого возраста.

Размер установленных государством доплат для пенсионеров в Днепропетровской области четко зависит от возрастной категории:

70 до 75 лет - 300 грн;

75 до 80 лет - 456 грн;

80 и старше - 570 грн.

Следует отметить, что получить можно только одну компенсационную доплату. Иными словами, несколько надбавок за разные возрастные категории не суммируются между собой. Например, если человек в 70 лет получал помощь в размере 300 гривен, то после достижения 75 лет ему уже назначается новая доплата – 456 гривен, а после достижения 80 лет – 570 гривен. То есть каждая следующая категория заменяет предыдущую, а не прилагается к ней.

Однако, кроме возрастного критерия, есть еще одно важное условие для получения этих надбавок. Выплата назначается только пенсионерам, у которых общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен 35 копеек.

Эта сумма была заложена в формулу расчета пенсий как средняя заработная плата по Украине за 2020 год. Начиная с этого года и был введен соответствующий механизм компенсационных выплат.

