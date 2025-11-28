Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпрі пов’язане з сезонними чинниками, підвищенням логістичних витрат та коливанням постачань.

Подорожчання продуктів у Дніпрі у листопаді 2025 року вже помітно впливає на витрати мешканців міста, повідомляє Politeka.

Середні ціни на крупи, молочні вироби та овочі продовжують рости, змушуючи сім’ї ретельніше планувати покупки.

Найбільше зростання відзначене у вартості гречки. Кілограм крупи зараз коштує в середньому 41,97 гривню. У супермаркеті Auchan його пропонують за 34,90, а в Megamarket — за 54,80. Порівняно з жовтнем, середня ціна зросла приблизно на одну гривню, що відчутно для багатьох домогосподарств.

Молочні продукти також стали дорожчими. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл продають у середньому по 38,13 грн, тоді як минулого місяця їхня вартість становила 36,14 грн. У Metro та Novus продукт коштує 37,99, у Megamarket — 38,40.

Серед овочів найбільше здорожчали огірки. Середня ціна кілограма досягла 121,05 гривні, що на 27,56 більше порівняно з жовтнем. Найдешевші огірки у Metro продають за 83,10 грн, а найдорожчі — у Novus по 159 гривень. Діапазон коливань вартості складає від 93,49 до 144,45 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Дніпрі пов’язане з сезонними чинниками, підвищенням логістичних витрат та коливанням постачань. Споживачам радять порівнювати розцінки у різних магазинах, користуватися акціями та планувати закупівлі заздалегідь.

У підсумку, зростання вартості основних товарів уже відчутно впливає на сімейний бюджет, а стабілізації цін у найближчі тижні не очікують. Мешканцям міста варто готуватися до подальших коливань і шукати вигідні пропозиції на ринку.

