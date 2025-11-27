Виплати, включно з гуманітарною допомогою для пенсіонерів в Одеській області, здійснюються лише після попередньої реєстрації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається через програму RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса», повідомляє Politeka.

Ініціатива покликана підтримати людей, що опинилися у складних життєвих умовах через бойові дії — зокрема тих, хто втратив житло, був змушений евакуюватися або проживає поблизу небезпечних районів.

Програма спрямована на забезпечення доступу до базових потреб: придбання продуктів, ліків, засобів гігієни та оплати тимчасового житла. Учасників розділено на дві категорії. Перша — внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули з регіонів бойових дій. Друга — жителі прифронтових територій у межах 30 км від лінії зіткнення, які мають обмежений доступ до товарів і послуг. Фінансова підтримка допомагає їм покращити умови життя.

Виплати, включно з гуманітарною допомогою для пенсіонерів в Одеській області, здійснюються лише після попередньої реєстрації у спеціально визначених пунктах. В Одесі оформлення проходить за адресою: вул. Мала Арнаутська, 88. Кожна сім’я може отримати одноразову допомогу на три місяці: 3600 гривень на одного члена домогосподарства, максимально — 14 400 гривень для чотирьох осіб.

Участь можлива лише за дотримання встановлених вимог. Зокрема, отримувачі не повинні користуватися допомогою інших фондів протягом останніх трьох місяців та не брати участі у попередніх програмах «Карітас-Спес Одеса».

Крім того, в області можна отримати також і грошову допомогу під назвою "Тепла зима". Виплата залишається цільовою і призначена для покриття базових потреб у зимовий період, включаючи придбання одягу, взуття та оплату комунальних послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: кому встановили високі тарифи.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: як отримати прихисток на рік.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одесі: чого містянам чекати в листопаді 2025.