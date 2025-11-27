Выплаты, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляются только после предварительной регистрации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется через программу RISE, реализуемую благотворительным фондом «Каритас-Спес Одесса», сообщает Politeka.

Инициатива призвана поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за боевых действий — в частности, потерявших жилье был вынужден эвакуироваться или проживает вблизи опасных районов.

Программа направлена ​​на обеспечение доступа к базовым потребностям: приобретение продуктов, лекарств, средств гигиены и оплаты временного жилья. Участники разделены на две категории. Первая — внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие из регионов боевых действий. Вторая – жители прифронтовых территорий в пределах 30 км от линии столкновения, имеющих ограниченный доступ к товарам и услугам. Финансовая поддержка помогает им улучшить условия жизни.

Выплаты, включая гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области, осуществляются только после предварительной регистрации в специально определенных пунктах. В Одессе оформление проходит по адресу ул. Малая Арнаутская, 88. Каждая семья может получить единовременное пособие на три месяца: 3600 гривен на одного члена домохозяйства, максимально — 14 400 гривен для четырех человек.

Участие возможно только при соблюдении установленных требований. В частности, получатели не должны пользоваться помощью других фондов в течение последних трех месяцев и не участвовать в предыдущих программах «Каритас-Спес Одесса».

Кроме того, в области можно получить также и денежную помощь под названием "Теплая зима". Выплата остается целевой и предназначена для покрытия базовых нужд в зимний период, включая приобретение одежды, обуви и оплату коммунальных услуг.

