У Дніпрі триває реєстрація переселенців на отримання продуктових сертифікатів, завдяки яким можна отримати безкоштовні продукти для ВПО.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можна отримати завдяки спеціальним сертифікатам, які можна використоти в магазині Сільпо, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду "Елеос Донецьк".

У Дніпрі триває реєстрація переселенців на отримання продуктових сертифікатів номіналом 1000 гривень для використання у мережі Сільпо. Прийом заявок проводиться до 28 листопада 2025 року.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можуть отримати лише ті переселенці, які отримали довідку ВПО не раніше серпня 2025 року.

Звертається увага, що кожен заявник має право отримати сертифікат у Сільпо на безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі лише один раз протягом поточного року. Після завершення реєстрації учасникам рекомендують уважно відстежувати списки, що публікуватимуться наступного дня у відповідному інформаційному каналі. Якщо особа знайде там своє прізвище, вона може приходити за сертифікатом у визначений час.

Важливо: форму за посиланням треба заповнити уважно, не поспішати та виключно українською мовою.

Для сімей, у складі яких проживає три або більше осіб, існує додаткова вимога. Під час отримання сертифікатів потрібно пред’явити оригінали документів кожного члена родини, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та довідку переселенця. Лише за умови надання всіх необхідних документів можна буде отримати сертифікати на всіх зареєстрованих членів родини.

Видача допомоги проводиться за адресою місто Дніпро, вулиця Каштанова 15. Організація наголошує, що всі правила запроваджені з метою впорядкування процесу та забезпечення справедливого розподілу допомоги серед тих, хто найбільше її потребує.

