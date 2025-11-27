В Днепре идет регистрация переселенцев на получение продуктовых сертификатов, благодаря которым можно получить бесплатные продукты для ВПЛ.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре можно получить благодаря специальным сертификатам, которые можно использовать в магазине Сильпо, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда Элеос Донецк.

В Днепре идет регистрация переселенцев на получение продуктовых ваучеров номиналом 1000 гривен для использования в сети Сильпо. Прием заявок производится до 28 ноября 2025 года.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут получить только те переселенцы, которые получили справку ВПЛ не раньше августа 2025 года.

Обращается внимание на то, что каждый заявитель имеет право получить ваучер в Сильпо на бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре только один раз в течение текущего года. После регистрации участникам рекомендуют внимательно отслеживать списки, которые будут публиковаться на следующий день в соответствующем информационном канале. Если человек найдет там свою фамилию, он может приходить за сертификатом в указанное время.

Важно : форму по ссылке нужно заполнить внимательно, не торопиться и исключительно на украинском языке.

Для семей, в составе которых проживают три или более человек, существует дополнительное требование. При получении сертификатов необходимо предъявить оригиналы документов каждого члена семьи, включая паспорт, идентификационный код и справку переселенца. Только при предоставлении всех необходимых документов можно будет получить сертификаты на всех зарегистрированных членов семьи.

Выдача помощи проводится по адресу город Днепр, улица Каштановая 15. Организация подчеркивает, что все правила введены с целью упорядочения процесса и обеспечения справедливого распределения помощи среди наиболее нуждающихся.

